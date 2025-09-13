Decimomannu, maltrattamenti in famiglia: bracciale elettronico per un 39enne

L'uomo è accusato di aver minacciato e offeso per anni la sua compagna, anche in presenza del figlio minore

I Carabinieri della stazione locale hanno eseguito questa mattina un’ordinanza del Tribunale di Cagliari che ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico per un musicista di 39 anni, residente nel paese. L’uomo è accusato di aver minacciato e offeso per anni la sua compagna, anche in presenza del figlio minore.

La misura cautelare prevede per l’uomo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e l’obbligo di non comunicare con lei in alcun modo.

Il provvedimento è stato emesso in seguito a una denuncia presentata ad agosto dalla 34enne, che ha raccontato di essere stata vittima di minacce e ingiurie continue da parte del compagno dal 2016. La situazione le avrebbe causato un forte stato d’ansia e paura per la sua incolumità.

Dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno immediatamente attivato il protocollo del “Codice Rosso”, informando l’Autorità Giudiziaria e proponendo le misure necessarie per proteggere la vittima. Gli accertamenti svolti hanno confermato la gravità della situazione, portando all’emissione e all’esecuzione del provvedimento di oggi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it