Omicidio Marco Mameli, la fidanzata: “Piccolo passo avanti dopo mesi di silenzio”

"Chi sa deve avere il coraggio di parlare perché non possiamo più permettere che si continui ad ammazzare senza un motivo", sono le parole di dolore

Cristina Amadori, fidanza di Marco Mameli assassinato durante il carnevale di Bari Sardo, ha parlato a seguito della notizia che ha portato all’arresto del 27enne Giampaolo Migali.

“Marco merita che la sua storia non venga dimenticata. Dopo mesi di silenzio e attesa, è stato fatto un piccolo passo avanti. Ma questo non cancella il dolore, non placa l’angoscia, serve solo a ricordarci che Marco non tornerà”, le parole di dolore affidati ai social.

“Intono a ciò che è successo ci sono stati troppi silenzi, troppa omertà, troppa paura. Ma la verità non può più restare nascosta. Chi sa deve avere il coraggio di parlare perché non possiamo più permettere che si continui ad ammazzare senza un motivo, senza giustizia”.

