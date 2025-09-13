Costa Paradiso, l’influencer Lorenzo Maddalena visita la nota casa a cupola

La struttura venne costruita negli anni '70 dall'architetto Dante Bini e fu residenza estiva del regista Michelangelo Antognoni e l'attrice Monica Viti

Si trova situata nella Costa Paradiso, nel comune di Trinità d’Agultu e Vignola in provincia di Sassari, l’immobile interamente a forma di cupola oggi abbandonato. La cupola si affaccia sul mare rivolta verso il Golfo dell’Asinara.

La struttura venne costruita negli anni ’70 dall’architetto Dante Bini e fu residenza estiva del regista Michelangelo Antognoni e l’attrice Monica Viti.

In seguito, lo stabile, divenne punto d’incontro per artisti, poeti e pittori. A seguito della fine della relazione tra Antognoni e Vitti l’immobile venne abbandonato e, ad oggi, si trova anche in preda ai vandali.

Di recente, l’influencer Lorenzo Maddalena lo ha visitato, realizzando un video subito diventato virale. “Se doveste trovarla e decidere di visitarla, fatelo con massimo rispetto e attenzione. Ogni responsabilità è vostra” avverte l’escursionista social da oltre 300mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO MADDALENA (@lorenzomaddalena)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it