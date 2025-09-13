Cagliari-Parma 2-0, le pagelle: saracinesca Caprile, buoni segnali da Belotti

Le nostre valutazioni dopo Cagliari-Parma, gara che ha visto i rossoblù prevalere 2-0 grazie ai gol di Mina e Felici

Il Cagliari batte 2-0 il Parma con una prova di carattere, restando a galla grazie a un grande Caprile e capitalizzando le migliori occasioni. Le nostre pagelle:

Caprile 7,5: La doppia parata al 7′ del primo tempo su Pellegrino e Cutrone è clamorosa. Poi altre parate decisive al 28′ e al 69′ su Cutrone. Prestazione granitica.

Mina 6,5: Rischia grosso a inizio gara, ma Caprile lo salva da una figuraccia. Non brilla nemmeno palla al piede, dove si dimostra lento in impostazione. Ma da grande giocatore si fa trovare al posto giusto nel momento giusto.

Luperto 6,5: Rischia grosso al 63′ su Almqvist. Per il resto gara perfetta, contro due attaccanti fastidiosi come Pellegrino e Cutrone.

Obert 6: Gioca spesso d’anticipo ed è attentissimo nel primo tempo. Nella ripresa però soffre tanto Almqvist.

Zappa 6: Stringe i denti nonostante i problemi fisici e disputa una gara senza sbavature. Rischia il doppio giallo, ma riesce a gestirsi. (53′ Palestra 6,5: C’è tanto del suo nel gol di Felici)

Prati 6,5: Si fa notare pochissimo, ma il centrocampo del Cagliari gira a meraviglia e il Parma fa una gran fatica a passare centralmente. Su questo ha più di qualche merito.

Adopo 6,5: Perde un pallone sanguinoso alla mezz’ora, lo salva Caprile. Poi è spesso impreciso, nel primo tempo è tra i peggiori. Eppure nella ripresa prende quota e sale in cattedra, partecipando in maniera determinante al gol del 2-0.

Folorunsho 6: Poco lucido inizailmente, poi cresce nel corso della gara e ci mette tanta sostanza pur non riuscendo a trovare giocate davvero incisive. (86′ Zé Pedro sv)

Gaetano 5,5: Fatica ad incidere e a ritagliarsi spazio tra le linee, spreca una buona occasione poco prima di uscire. (53′ Deiola 6: Si prende un giallo dopo pochi minuti, poi però si dimostra concentrato e il suo ingresso è azzeccato).

Esposito 6: Si abbassa tanto ed è impreciso quando si tratta dell’ultimo passaggio, ma va lodato lo spirito di sacrificio e la capacità di aiutare tanto in ripiegamento. (73′ Felici 7: Si era capito dall’amichevole a Buddusò che aveva una gran voglia e Pisacane ha colto i segnali).

Belotti 6: Per poco non segna al debutto. Lotta su tutti i palloni e dimostra di avere ancora le capacità per reggere l’attacco. Segnale importante pur non brillando. (73′ Borrelli 6: Tocca pochi palloni ma aiuta la squadra a mantenere la profondità).

Pisacane 7: Sceglie coraggiosamente un attacco pesante, arretrando Folorunsho come mezzala e lanciando Esposito e Gaetano a sostegno di Belotti. Gara sporca, con Caprile fondamentale nel primo tempo. Poi il gol di Mina riporta il Cagliari sul pezzo, ma a timbrare la vittoria è proprio il tecnico che nella ripresa azzecca tutte le scelte.

