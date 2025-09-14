Addio a Graziano Salerno, la poesia nell’ultima mostra a Cagliari | Video

Si è spento l’8 settembre, all’ospedale San Francesco di Nuoro, Graziano Salerno, artista e poeta che ha saputo raccontare un mondo imperfetto fa intriso di poesia. Figura schiva e gentile, negli ultimi anni aveva vissuto a Nuoro come un’anima errante, continuando però a trasformare esperienze di vita in parole e immagini.

La mostra a lui dedicata nel dicembre 2024 dalla Fondazione di Sardegna a Cagliari, curata da Cristiana Collu, rappresenta oggi un vero e proprio testamento artistico. Il titolo “Senza poesia in nessun caso” racchiuse il senso profondo della sua ricerca. Circa duecento opere esposte, dagli acquerelli ai disegni monocromi, testimonianza di una creatività che intrecciava pittura e parola. In quella occasione Collu, ex direttrice del Man di Nuoro, definì Graziano Salerno “erede di Costantino Nivola e di Salvatore Fancello”.

Per l’occasione, Salerno scelse di leggere una poesia, composta in Francia in una delle sue tantissime esperienze di vita. Per lui la poesia era parte integrante del suo sguardo sul mondo. Nel suo componimento “dedicato all’artista” c’è tutta la sua sensibilità:

Libero è il cuore del poeta

Egli non ha desideri

Da sud est vengono le nubi

Per lui sono parole

Nell’azzurro libro del cielo.

Cadono gocce ogni tanto

Ma egli non si impensierisce

L’acqua è una sua amica

E il vento suo fratello.

A primavera si sente guardato dai fiori

Circondato da petali e colori

In autunno ama le foglie

Che lasciano la vita

Non hanno una danza

E ancora un colore.

L’inverno per lui è purezza

E assaggia la neve come la bellezza

E in estate come un leone vagabonda

Pigro, indolente.

Nei seli del fieno trova la luce e l’oro

Sorride vagamente

Non sa più che anno è

Non sa nemmeno il giorno

E l’ora non è importante.

Così dopo un lungo sonno

Di buon mattino

Egli riprende il suo cammino

Pur sapendo che l’unica meta

È solo di essere un poeta.

