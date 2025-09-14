San Gavino, due giovani arrestati per spaccio: droga in auto e nelle abitazioni

Un 32enne e un 20enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

È scattato all’alba di domenica un intervento dei Carabinieri che ha portato all’arresto di due giovani di San Gavino Monreale, un 32enne e un 20enne, già noti alle forze dell’ordine. Entrambi sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La pattuglia della Stazione di San Gavino, impegnata in un servizio di prevenzione, ha notato i due a bordo di un’utilitaria che procedeva con andatura incerta. Il nervosismo mostrato dai ragazzi ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un controllo. Durante la perquisizione personale è stata trovata una piccola quantità di droga, circostanza che ha fatto scattare immediatamente verifiche più approfondite.

Con il supporto dei Carabinieri di Gonnosfanadiga, gli accertamenti sono stati estesi alle abitazioni dei sospettati, dove sono emerse prove ben più rilevanti. A casa del 32enne sono stati sequestrati 165 grammi di cannabis, 3 grammi di hashish, una dose di cocaina, materiale per il confezionamento e 250 euro in contanti. Nel domicilio del 20enne, invece, i militari hanno trovato 3 grammi di ketamina già suddivisi in dosi, 4 grammi di cannabis, un bilancino di precisione e 305 euro in banconote di vario taglio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e i due giovani, dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani davanti al Tribunale di Cagliari.

