Frontale sulla Statale 125 a Castiadas: 3 feriti in ospedale

Poteva trasformarsi in una tragedia l’incidente di questa mattinata lungo la Statale 125 Var, all’altezza di Castiadas, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Sono 4 le persone coinvolte, tra cui un minorenne.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una delle vetture, un 20enne residente nella zona, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un probabile colpo di sonno, invadendo la corsia opposta e centrando in pieno l’auto che sopraggiungeva in direzione contraria, a bordo della quale viaggiavano un uomo di 35 anni e una donna di 31. Sul veicolo del giovane era presente anche un passeggero di 16 anni.

3 dei 4 occupanti, escluso il 20enne, sono stati trasportati in codice giallo in diversi ospedali di Cagliari. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Villasalto e Armungia per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. I Vigili del Fuoco di San Vito hanno messo in sicurezza l’area e le auto coinvolte, mentre il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi.

