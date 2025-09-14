Posada, terribile incidente: l’auto vola via e si schianta su un muro | Un morto

Tragedia questa mattina nel centro abitato di Posada. Un uomo di 45 anni, originario di Nuoro, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto in via Gramsci, all’ingresso del paese.

La vittima viaggiava a bordo di una Toyota Yaris Cross che, dopo aver urtato un cordolo, è letteralmente volata via per poi schiantarsi contro un muro di contenimento. L’impatto è stato violentissimo: per il conducente, unico occupante della vettura, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.20. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola (squadra 9A), i Carabinieri e il personale del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di recupero, in attesa delle disposizioni del magistrato.

