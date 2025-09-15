Ritorno in aula per oltre 200.000 studenti: inizia ufficialmente l’anno scolastico

Oltre 200.000 studenti, tra piccoli e grandi, hanno varcato i cancelli delle scuole, segnando il ritorno alla routine scolastica

Un’aria di rinnovamento e attesa ha pervaso la Sardegna questa mattina, con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico 2025/2026. Oltre 200.000 studenti, tra piccoli e grandi, hanno varcato i cancelli delle scuole, segnando il ritorno alla normalità e alle routine quotidiane dopo la pausa estiva.

Dalle città principali come Cagliari, Sassari e Oristano, fino ai centri più piccoli dell’isola, aule e corridoi si sono ripopolati. Per i più piccoli, l’ingresso alla scuola dell’infanzia e primaria è stato un misto di emozione e curiosità, mentre per gli studenti delle scuole medie e superiori l’inizio dell’anno rappresenta la ripresa dei percorsi di studio e la sfida verso nuovi traguardi.

I docenti, circa 25.000, sono pronti ad accoglierli, con la speranza di un anno scolastico ricco di opportunità didattiche e crescita personale.

