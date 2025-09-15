Violenza a Bancali, tenta di inalare il gas aggredendo poliziotti che volevano fermarlo

Un agente ha riportato una grave lesione alla spalla ed è stato ricoverato in ospedale, mentre altri due poliziotti hanno subito contusioni multiple

A causa di una nuova aggressione avvenuta nel carcere di Bancali, a Sassari, tre agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti. Un detenuto tossicodipendente, nel tentativo di inalare gas da una bomboletta, ha aggredito un agente che era intervenuto per soccorrerlo.

L’agente ha riportato una grave lesione alla spalla ed è stato ricoverato in ospedale, mentre altri due poliziotti hanno subito contusioni multiple e sono stati medicati al pronto soccorso di Sassari.

L’episodio è stato denunciato dai sindacati di categoria Uspp e Sappe, che da tempo segnalano le difficili condizioni operative all’interno del penitenziario.

