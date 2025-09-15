Decimomannu, violenza domestica all’ex: applicato il bracciale elettronico

La vittima ha raccontato di essere stata insultata, minacciata e aggredita fisicamente anche in presenza del figlio minore

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Decimomannu hanno applicato una misura cautelare nei confronti di un uomo di 34 anni, residente nel paese, che ora ha il divieto di avvicinarsi e comunicare con la sua ex compagna. L’uomo dovrà anche indossare un braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato emesso in seguito alla denuncia presentata dalla donna, una 30enne che ha raccontato di aver subito una serie di violenze domestiche. I Carabinieri avevano già avviato accertamenti a marzo, quando la vittima aveva riferito di essere stata insultata, minacciata e aggredita fisicamente anche in presenza del figlio minore.

L’ordinanza dell’Autorità Giudiziaria si basa sulle prove raccolte dai Carabinieri, che hanno confermato la gravità e la ripetitività dei comportamenti violenti, rendendo necessario l’intervento per proteggere la donna e prevenire ulteriori episodi.

