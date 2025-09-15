Quartu, detenzione di stupefacenti e porto abusivo di armi: 26enne denunciato

L'uomo è stato trovato in possesso 5,38 grammi di hashish e 33,42 grammi di marijuana, inoltre era alla guida senza patente

Questa mattina, a Quartu Sant’Elena, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, con l’accusa di porto abusivo di armi, spaccio di droga e guida senza patente.

Il giovane, fermato a bordo di una Mercedes Classe A in via dell’Autonomia Regionale Sarda, è risultato sprovvisto di patente di guida, mai conseguita. La stessa infrazione gli era già stata contestata più volte negli ultimi due anni.

Durante una perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno sequestrato un bastone telescopico lungo oltre un metro, oltre a 5,38 grammi di hashish e 33,42 grammi di marijuana, suddivisi in due buste. Le sostanze stupefacenti saranno ora analizzate dal Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per accertare la loro capacità drogante.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto e i Carabinieri stanno continuando le indagini per ricostruire l’intera vicenda.

