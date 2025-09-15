Porto Torres, attività di locazione turistica abusiva: denunciato il gestore

A Porto Torres, la Polizia Locale ha condotto un’indagine che ha portato alla scoperta di un’attività di locazione turistica non autorizzata. L’immobile, pubblicizzato su una nota piattaforma online, utilizzava un codice identificativo (CIN/IUN) inventato e non registrato presso la Regione.

Le indagini hanno rivelato che il gestore non comunicava i dati degli ospiti alla Questura, come richiesto dalla legge (art. 109 del T.U.L.P.S.). Le testimonianze raccolte da vicini di casa e turisti hanno confermato che l’attività veniva svolta in modo completamente abusivo.

Il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per diverse violazioni e gli sono state comminate sanzioni amministrative, con l’obbligo di interrompere immediatamente l’attività. Questa operazione si inquadra nell’impegno della Polizia Locale a contrastare l’abusivismo turistico, per garantire la sicurezza e la legalità nel settore.

