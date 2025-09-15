Giornalismo sardo in lutto: addio a Franco Ligas, aveva 79 anni

Si è spento all’età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, colonna portante di Mediaset per circa due decenni, dal 1984 al 2013.

Nato a Oristano, si era poi trasferito a Firenze dove prese il via la sua carriera professionale. Il suo esordio avvenne con un’intervista fatta ad Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, freschi vincitori della Coppa Davis.

Un inizio decisamente non banale, per quella che è stata poi una carriera e una voce decisamente di altissimo livello, capace di raccontare con competenza e ironia tantissimi eventi sportivi, passando dal calcio, al pugilato e all’ippica e non solo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, tra cui quello del collega Bruno Longhi che ha condiviso un piccolo aneddoto: “Ero da pochi giorni a Mediaset e, in redazione, ascoltavo la telecronaca di una partita. La voce era stentorea, piena di ritmo. Chiesi: “ma chi è questo?”. Franco Ligas, mi fu detto. E io, di rimando: “E allora perché avete chiamato me?” Ciao Franco. Rip”.

