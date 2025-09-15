Olbia, cliente dà uno schiaffo a un bagnino: la titolare dell’hotel lo allontana

Il bagnino non ha reagito e si è rivolto alla titolare, che ha poi chiamato la Polizia

Episodio sconcertante a Olbia dove un turista straniero che stava soggiornando in un hotel ha dato uno schiaffo al bagnino della piscina della struttura.

Secondo quanto ricostruito, il bagnino aveva più volte ripreso i figli dell’uomo, rivolgendosi anche ai genitori, perché stavano effettuando dei tuffi in piscina nonostante ci fosse un cartello di divieto.

Ad un certo punto allora il padre si è alzato e ha dato uno schiaffo nel collo al bagnino, che ha prontamente raccontato quanto avvenuto alla titolare. Messa al corrente della situazione, la manager ha chiesto l’intervento della Polizia.

In seguito alle verifiche da parte delle forze dell’ordine, che hanno chiesto le testimonianze degli altri ospiti presenti, i quali hanno confermato quanto accaduto, la famiglia è stata allontanata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it