Il curioso caso di Cagliari-Parma: la Lega Serie A oscura il match su Youtube

Cagliari-Parma è stata protagonista di una singolare vicenda che ha coinvolto la Lega Serie A a livello internazionale.

A partire da questa gara, infatti, le partite del massimo campionato italiano sarebbero dovute essere trasmesse in chiaro su Youtube per alcuni paesi, ovvero Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka e Singapore.

Tuttavia, tanti utenti, approfittando dei Vpn, hanno provato a vedere la partita gratuitamente pur non trovandosi nei paesi citati.

Per questo motivo, la Lega Serie A si è vista costretta a dover cancellare la trasmissione dell’evento dopo il primo tempo. Il fatto ancora più curioso è che poi sono stati cancellati dai social anche tutti i post pubblicati che facevano riferimento alla trasmissione della partita.

