Giallo William Manca, oggi le prime verità dell’autopsia: 4 sospettati

I Carabinieri hanno messo nel mirino 4 persone che sono state viste insieme a lui la sera del 6 settembre

Oggi potrebbe essere il giorno della verità per capire cosa sia successo a William Manca, 45enne trovato morto nelle campagne tra Sassari e Porto Torres lo scorso 10 settembre.

Risulta infatti programmata per la giornata odierna l’autopsia sul corpo dell’uomo, che non aveva riportato segni di violenza.

Si indaga dunque sulle ultime ore di vita di Manca e soprattutto si stringe il cerchio sulle persone che ha visto poco prima di sparire. In particolare, i Carabinieri hanno messo nel mirino 4 persone che avrebbero trascorso con lui la sera del 6 settembre, l’ultimo giorno in cui Manca è stato visto vivo.

