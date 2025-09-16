Truffe romantiche, la Sardegna è la regione meno a rischio

L'Isola tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda questa particolare graduatoria, che ha incrociato anche i dati dell'Istat e della Polizia di Stato

La Sardegna è la regione italiana meno a rischio per quanto riguarda la possibilità di subire delle truffe romantiche. Questo è quanto testimoniato dall’analisi di Truffe.net, che ha incrociato i dati dell’Istat, Banca d’Italia, Polizia di Stato e Datareportal.

Si considerano truffe romantiche quelle in cui un malintenzionato instaura una relazione a distanza con la vittima, sfruttando i suoi sentimenti per ottenere denaro o dati personali. Purtroppo celebre, proprio nell’Isola, era stata la vicenda che aveva coinvolto il pallavolista Roberto Cazzaniga.

Ad ogni modo, sulla base dei dati emersi, il rischio truffe è risultato essere decisamente più alto nel Nord e Centro Italia. Guida la classifica la Lombardia, con un indice di 10,00, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Fanalino di coda invece la Sardegna, che ha un indice di appena 3,45.

