Apprensione a Ploaghe, ricerche senza sosta per ritrovare Gianni Pittui

Sono ore e giorni di apprensione a Ploaghe per la scomparsa di Gianni Pittui, anziano nato a Florinas che dalla mattina di domenica 14 settembre non ha mai fatto ritorno a casa.

L’allarme è stato lanciato dai familiari sui social ed è subito rimbalzato in rete. Sulla sua scomparsa indagano i Carabinieri, che si stanno adoperando in ricerche senza sosta.

“Al momento della scomparsa indossava un pantalone blu, una polo blu e scarpe dello stesso colore. L’uomo è di corporatura media, stempiato, con capelli bianchi e occhi azzurri” scrivono i familiari.

“Si teme per le sue condizioni e si chiede la massima collaborazione da parte della popolazione: chiunque lo avesse visto o avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri oppure il numero 349 2982616. Ogni segnalazione può essere determinante per riportarlo a casa sano e salvo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it