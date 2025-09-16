Sardegna, Consiglio regionale al lavoro: si esamina la legge sul fine vita

Il Consiglio regionale della Sardegna riprende i lavori a partire dalla proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. Questa mattina, a partire dalle 10.30, si è riunito per esaminare il testo approvato dalla Commissione presieduta da Carla Fundoni.
Nel caso l’analisi del testo andasse a buon fine, la Sardegna diventerebbe la seconda regione in Italia, dopo la Toscana, che però deve fare i conti con l’impugnazione della legge da parte del governo, ad approvare la disciplina.
Tra gli altri temi da discutere c’è anche il disegno di legge della Giunta sull’adeguamento della legge regionale sulla formazione professionale.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it