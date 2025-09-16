Caserma Carabinieri Luras, confermata l’operatività: “Nessuna chiusura prevista”

A fare il punto della situazione è l'onorevole Dario Giagoni, che lo scorso giugno aveva presentato un'interrogazione parlamentare

La caserma dei Carabinieri di Luras non chiuderà e a confermarlo è stato il Ministero dell’Interno, a seguito dell’interrogazione parlamentare presentata lo scorso giugno dall’onorevole Dario Giagoni.

“In merito all’interrogazione parlamentare presentata lo scorso giugno sulla situazione della caserma dei Carabinieri di Luras, il Ministero competente ha fornito risposta ufficiale, escludendo categoricamente l’ipotesi di una chiusura della struttura” scrive l’onorevole in una nota.

“La caserma di Luras, al pari di molte altre presenti nei piccoli centri del territorio nazionale, ricopre un ruolo fondamentale per il presidio della legalità e della sicurezza – prosegue Giagoni – Proprio per questo, accogliamo con favore la notizia, comunicataci ufficialmente, che rientri nel piano pluriennale di assunzioni straordinarie già autorizzate, finalizzato alla copertura dei posti vacanti sull’intero territorio nazionale”.

“Continuerò a seguire da vicino l’evoluzione della situazione – ha concluso – affinché venga garantita la piena operatività della caserma e la continuità del servizio, a tutela dei cittadini e della sicurezza locale”.

