Sardegna, rubava i gioielli e li rivendeva: donna rintracciata in Emilia

I Carabinieri sono riusciti a trovare anche la refurtiva che era stata ceduta ad un "Compro Oro" e l'hanno restituita ai proprietari

Le indagini effettuate dai Carabinieri di Mogoro in collaborazione con i colleghi di Copparo hanno consentito di rintracciare una donna accusata di ricettazione.

Secondo quanto riferito, la donna sottraeva gioielli dalle abitazioni dell’oristanese e del Sud Sardegna e poi li rivendeva a un Compro Oro. A seguito dell’operazione, i Carabinieri sono riusciti a restituire ai proprietari i gioielli.

La donna, che si era resa irreperibile, è stata poi trovata in Emilia, nella zona di Ferrara. Una volta effettuate le perquisizioni, sono emersi ulteriori gioielli che avrebbe rubato a Pompu: in totale si tratta di 41 monili d’oro dal peso di circa 200 grammi.

