Dopo la vittoria del mondiale di volley e qualche giorno di riposo nella sua Narbolia, Alessia Orro è pronta per la nuova stagione

Alessia Orro si presenta al Fenerbahçe: “Felice e orgogliosa di essere qui”

La campionessa del mondo di pallavolo, Alessia Orro, è pronta a iniziare la sua nuova avventura sportiva in Turchia, al Fenerbahçe, dopo essersi riposata per qualche giorno nella sua Narbolia.

Nelle scorse ore la pallavolista ha raggiunto l’aeroporto di Istanbul per poter iniziare la nuova stagione con i colori gialloblù ed è stata accolta da un enorme calore dei tifosi che hanno incitato a gran voce il suo nome.

“Sono molto felice e orgogliosa di essere qui al Fenerbahçe, non vedo l’ora di incontrare le mie compagne di squadra e tutti i tifosi. Forza Fenerbahçe!”, sono state le sue prime parole all’arrivo in Turchia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it