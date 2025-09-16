Morte William Manca, dall’autopsia non emergono dettagli sul decesso

Per stabilire la causa del decesso di William Manca, il 45enne di Sassari ritrovato senza vita nella zona della Nurra, si dovranno attendere gli esiti degli esami tossicologici. L’autopsia, eseguita dal medico legale Francesco Serra, non ha permesso di fare chiarezza a causa delle condizioni del corpo, che risultava molto compromesso.

L’esame autoptico non ha evidenziato lesioni interne o ferite esterne che possano aver causato la morte, ma per avere certezze sulla dinamica del decesso è necessario attendere i risultati delle analisi sui campioni di tessuto prelevati. Queste analisi, in particolare, verificheranno se il 45enne avesse assunto alcol o droghe prima di morire e in quale quantità.

Nel frattempo, le indagini dei Carabinieri di Sassari si concentrano sulle quattro persone che hanno trascorso la serata e la notte del 6 settembre, giorno della scomparsa, con la vittima.

