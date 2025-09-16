Via al Tyrrhenian Link, cavo sottomarino dell’alta tensione tra Sardegna e Sicilia

Inizia un progetto da record che collegherà la Sicilia e la Sardegna tramite un cavo sottomarino ad alta tensione. Terna, la società italiana che gestisce la rete elettrica, ha avviato la posa del primo segmento del ramo ovest del Tyrrhenian Link a Termini Imerese, in provincia di Palermo.
Una volta completato, questo collegamento stabilirà un primato mondiale: raggiungerà infatti una profondità di circa 2.150 metri sotto il livello del mare.
L’opera, che include anche il tratto orientale tra Sicilia e Campania, già in fase avanzata, prevede un investimento totale di circa 3,7 miliardi di euro da parte di Terna.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it