Quartu, l’ex denuncia violenza domestica: bracciale elettronico per un 39enne

Questa mattina, a Quartu Sant’Elena, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Cagliari che impone a un operaio di 39 anni il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L’uomo, che dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima, sarà anche monitorato tramite braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato emesso in seguito alla denuncia presentata ad agosto da una donna di 33 anni, che ha raccontato di essere stata vittima di stalking e violenze da parte dell’ex convivente fin dal 2015. La donna ha descritto una lunga serie di aggressioni fisiche, minacce e molestie che le hanno causato uno stato di costante ansia.

Dopo aver ricevuto la denuncia, i Carabinieri hanno attivato il “Codice Rosso”, fornendo alla Procura tutti gli elementi necessari per la misura cautelare, che rappresenta un ulteriore passo nella protezione delle vittime di violenza domestica.

