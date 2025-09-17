Cagliari, avviata operazione contro la pirateria audiovisiva e streaming illegale

La Guardia di Finanza di Cagliari ha condotto una serie di sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane per smantellare una rete di streaming illegale e tutelare il diritto d’autore.

L’operazione è scattata in seguito a un controllo in un locale pubblico nell’hinterland di Cagliari, dove i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno scoperto che venivano proiettati abusivamente contenuti a pagamento. L’accesso avveniva tramite apparecchiature illegali che consentono di vedere film, serie TV ed eventi sportivi in diretta.

Le indagini successive hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale transnazionale, coinvolgendo fornitori, distributori e server. Le autorità italiane stanno ora collaborando con le forze di polizia di Stati Uniti e Paesi Bassi per ricostruire l’intera filiera e raccogliere ulteriori prove.

Gli investigatori sottolineano come i guadagni dello streaming illegale finanzino l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it