Grave incidente sul lavoro a Cagliari, Uil: “Tragico film che si ripete, è inaccettabile”

La segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru, non ci sta: "È inaccettabile rischiare di morire per potersi guadagnare da vivere"

Un nuovo incidente sul lavoro in Sardegna ha causato il ferimento grave di un operaio che stava lavorando in un cantiere in via Vesalio a Cagliari. Per questo motivo la Uil Sardegna ha voluto mandare un messaggio forte attraverso un comunicato

“È un tragico film che si ripete e che non vorremmo più vedere: l’ennesimo incidente sul lavoro, l’ennesimo operaio ferito mentre si trova in un cantiere. Non possiamo più accettare questa situazione, occorrono subito misure, non si può continuare a sottovalutare la sicurezza” scrive la segretaria generale Fulvia Murru.

“Siamo vicini alla famiglia e al lavoratore rimasto ferito, speriamo si rimetta al più presto – aggiunge Murru – È inaccettabile rischiare di morire per potersi guadagnare da vivere. Il sistema sicurezza deve essere al più presto rivisto. Istituzioni, imprese e organi di controllo devono sedersi attorno a un tavolo per affrontare la questione”.

