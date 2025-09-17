Grave incidente sul lavoro a Cagliari, Uil: “Tragico film che si ripete, è inaccettabile”

Un nuovo incidente sul lavoro in Sardegna ha causato il ferimento grave di un operaio che stava lavorando in un cantiere in via Vesalio a Cagliari. Per questo motivo la Uil Sardegna ha voluto mandare un messaggio forte attraverso un comunicato
“È un tragico film che si ripete e che non vorremmo più vedere: l’ennesimo incidente sul lavoro, l’ennesimo operaio ferito mentre si trova in un cantiere. Non possiamo più accettare questa situazione, occorrono subito misure, non si può continuare a sottovalutare la sicurezza” scrive la segretaria generale Fulvia Murru.
“Siamo vicini alla famiglia e al lavoratore rimasto ferito, speriamo si rimetta al più presto – aggiunge Murru – È inaccettabile rischiare di morire per potersi guadagnare da vivere. Il sistema sicurezza deve essere al più presto rivisto. Istituzioni, imprese e organi di controllo devono sedersi attorno a un tavolo per affrontare la questione”.
