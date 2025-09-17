Province Nuoro Tragico schianto con lo scooter, Mamoiada piange Lorenzo Sale

Tragico schianto con lo scooter, Mamoiada piange Lorenzo Sale

Profondo lutto per tutta la comunità: "Vola alto Lorè! Porta le tue passioni fin lassù" scrive l'associazione Mamuthones e Issohadores

Crediti foto: Associazione Mamuthones e Issohadores

Si chiamava Lorenzo Sale il 18enne di Mamoiada che questa mattina è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro un furgone che si trovava a bordo strada.

Una tragedia che ha colpito fortemente l’intera comunità e sono numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Tra questi anche quello dell’Associazione Mamuthones e Issohadores, di cui il ragazzo faceva fieramente parte.

“Siamo stanchi di sfogliare i nostri archivi per cercare ricordi dei nostri ragazzi che ci lasciano troppo presto. Siamo così stanchi che le parole faticano ad uscire. Vola alto Lorè! Porta le tue passioni fin lassù, noi ti onereremo ricordandoti”. Un’altra vita spezzata troppo presto.

