Cagliari, Pisacane presenta la sfida contro il Lecce: “È una mini finale”

A due giorni dalla sfida contro il Lecce, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara e per fare il punto della situazione sui rossoblù.

Sul Lecce: “È una mini finale, uno scontro diretto che giocheremo per vincere con intelligenza. Abbiamo fatto tre partite dove abbiamo tenuto bene il campo. Nell’ultima gara abbiamo pagato lo stato emotivo, abbiamo avuto qualche errore tecnico di troppo e qualche lettura errata da palla laterale, cosa a cui dovremo fare attenzione venerdì perché il Lecce sfrutta le corsie esterne”.

Sugli infortunati: “Pavoletti ha lavorato parzialmente in gruppo, speriamo che domani stia meglio, speriamo possa rientrare tra i convocati. Restano ai box Radunovic e Luvumbo”.

Una riflessione sulla gara contro il Parma: “Volevamo fare una partita dove volevamo schiacciare il Parma. Dispiace di avergli fatto prendere coraggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto delle letture errate e non deve accadere in futuro, soprattutto su cross laterale e lo abbiamo pagato in termini di azioni offensive”.

