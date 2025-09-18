Santa Gilla, fenicottero gravemente ferito salvato dalla Forestale

L’animale ha riportato la rottura di entrambe le zampe. Nella stessa giornata liberati un tarabusino e un falco pecchiaiolo curati al Centro di Monastir

Intervento delicato ieri mattina nello Stagno di Santa Gilla, area protetta e classificata come Zona Speciale di Conservazione (Zsc). Gli uomini del Corpo Forestale della Stazione di Cagliari hanno recuperato un fenicottero comune (Phoenicopterus roseus) gravemente ferito agli arti, probabilmente dopo l’impatto con i cavi dell’alta tensione presenti nella zona Contivecchi, nei pressi della ss 195.

L’animale, che ha subito il troncamento di entrambe le zampe, è stato immediatamente trasferito al Centro di Recupero della Fauna Selvatica dell’Agenzia Forestas di Monastir, dove riceverà le cure necessarie, seppure le condizioni siano apparse da subito estremamente critiche.

La stessa pattuglia, poche ore dopo, ha liberato due esemplari precedentemente ospitati al Centro di Monastir: un tarabusino (Ixobrychus minutus), rimasto in osservazione nei giorni scorsi, e un falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), che era in riabilitazione da diversi mesi. Entrambi sono stati rilasciati in volo nella riserva naturale di Santa Gilla, tornando così al loro habitat naturale.

