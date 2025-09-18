Cagliari, ripetute violazioni dell’affidamento terapeutico: in carcere una 46enne

I Carabinieri della stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno eseguito questa mattina un ordine di carcerazione nei confronti di una 46enne disoccupata del capoluogo, già conosciuta alle forze di polizia.
Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, è scaturito dalle ripetute violazioni commesse dalla donna alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico presso il servizio sociale, concessa dopo condanne per reati contro il patrimonio.
Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata trasferita alla casa circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.
