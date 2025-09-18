Incendio ad Arborea, le fiamme divampano in un capannone dei rifiuti

Un incendio ha generato momenti di paura ieri sera, intorno alle 20:30, presso l’impianto di compostaggio di Masangionis, nel comune di Arborea.

Le fiamme sono divampate all’interno di uno dei capannoni del Consorzio industriale provinciale oristanese, dove vengono trattati i rifiuti. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del fuoco di Oristano, che hanno lavorato per ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

La natura dei materiali stoccati nell’impianto ha reso le operazioni complesse, aumentando il rischio di una rapida propagazione del fuoco. Fortunatamente, non si sono registrati danni strutturali all’edificio. Le cause che hanno innescato il rogo sono tuttora oggetto di accertamento.

