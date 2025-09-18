Cagliari, il Comando dei Carabinieri accoglie 16 Marescialli Allievi

Sedici Marescialli Allievi dei Carabinieri del terzo e dell’ultimo anno della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze dovranno prendere parte ad un percorso di formazione pratica all’interno della caserma di Cagliari.
Di fatto, affiancheranno i titolari delle Stazioni sul territorio nazionale, confrontandosi con le esigenze quotidiane delle aree locali.
“La presenza dei 16 giovani militari nelle Stazioni della Provincia di Cagliari non rappresenta soltanto un momento di formazione di straordinaria rilevanza per loro, ma costituisce anche un valore aggiunto per le comunità locali, che potranno beneficiare del loro entusiasmo, della loro motivazione e della disponibilità al servizio” si legge in una nota dei Carabinieri.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it