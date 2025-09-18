Cagliari, giallo di via Ghibli: il figlio resta l’unico indagato

È stata messa agli atti la perizia dei consulenti nominati dalla gip di Cagliari relativa alla morte dei coniugi Gulisano, avvenuta nel loro appartamento di via Ghibli il 5 dicembre 2024.
A questo punto, il figlio 44enne resta l’unico indagato per omicidio volontario. La gip infatti ha rigettato l’eccezione dell’avvocato difensore dell’uomo, che aveva sostenuto l’utilizzo di elementi non inclusi nelle indagini per redigere la perizia.
La giudice ha poi chiuso l’incidente probatorio e ora si attende la conclusione delle indagini preliminari.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it