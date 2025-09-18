Osini in festa per Battistina Piras: ha compiuto 106 anni

La Sardegna si conferma terra della longevità e questa volta a festeggiare un traguardo importante è stata Battistina Piras di Osini.

Ieri infatti la donna ha compiuto ben 106 anni e il Comune le ha fatto visita per farle gli auguri e consegnarle una targa celebrativa.

“Osini festeggia i 106 anni della sua concittadina Battistina Piras. Sindaco, Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza porgono i più sinceri auguri per il raggiungimento di altri traguardi. Auguri Zia Battistina”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it