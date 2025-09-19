Province Città Metropolitana Quartu, pensionato investito in via Brigata Sassari: è grave

Quartu, pensionato investito in via Brigata Sassari: è grave

Il pensionato è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere stato travolto da un'auto in via Brigata Sassari

Di
Redazione Cagliaripad
-

Momenti di paura questa mattina in via Brigata Sassari, dove un pensionato di 73 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada.

L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni vengono monitorate dai medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Cagliari, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE