Quartu, pensionato investito in via Brigata Sassari: è grave

Momenti di paura questa mattina in via Brigata Sassari, dove un pensionato di 73 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada.
L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni vengono monitorate dai medici.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Cagliari, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
