Cinzia Pinna, si intensificano le ricerche per la ragazza scomparsa a Palau

È crescente l’apprensione per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dal 13 settembre, giorno in cui avrebbe dovuto fare ritorno a casa da Palau.

Con il passare delle ore, l’angoscia della famiglia aumenta, aggravata dal fatto che il telefono della giovane risulta spento. Le forze dell’ordine hanno già avviato le ricerche nell’area compresa tra Castelsardo e Palau.

Nel frattempo, la sorella di Cinzia ha lanciato un appello per organizzare un gruppo di ricerca volontario che partirà proprio da Castelsardo verso Palau nella giornata di sabato 20 settembre. Amici e parenti vivono ore di indescrivibile attesa, nella speranza di ritrovare e riabbracciare presto la ragazza.

