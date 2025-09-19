Alghero, viola la detenzione domiciliare per comprare l’eroina: arrestato

L'uomo è stato trovato in possesso di 2 grammi di eroina, un'azione che ha fatto scattare la revoca dei domiciliari e la traduzione in carcere

Un uomo che si trovava agli arresti domiciliari ad Alghero è stato nuovamente trovato in possesso di droga, violando così le prescrizioni della misura cautelare. Per questo motivo, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Sassari che ne ha disposto il trasferimento in carcere.

L’uomo, ai domiciliari da maggio, era già stato arrestato in precedenza per spaccio. In quell’occasione, il suo nervosismo aveva insospettito i Carabinieri, che lo avevano fermato mentre tentava di disfarsi di un sacchetto contenente 10 dosi di eroina, marijuana e 260 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare aveva portato al sequestro di ulteriori 2 grammi di eroina, 54 grammi di marijuana, 110 milligrammi di metadone, materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini elettronici e ben 1.800 euro in contanti.

Nei giorni scorsi, durante un nuovo controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di altri 2 grammi di eroina, un’azione che ha fatto scattare la revoca dei domiciliari. Su richiesta della Procura di Sassari, l’Autorità Giudiziaria ha ordinato la custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, i Carabinieri hanno trasferito l’uomo alla Casa Circondariale di Sassari “Bancali”.

