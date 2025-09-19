Cambio al vertice del PD Sardegna: Silvio Lai sarà il nuovo segretario

Il Partito Democratico sardo è pronto a nominare il suo nuovo segretario entro la giornata di oggi. L’assemblea regionale si riunirà alle 16:00 presso il centro congressi di Tramatza (Oristano) per ufficializzare il passaggio di consegne.

L’attuale segretario, Piero Comandini, lascerà l’incarico per incompatibilità con il suo ruolo di presidente del Consiglio regionale. La successione designata è Silvio Lai, deputato ed ex senatore che ha già guidato il partito in Sardegna tra il 2009 e il 2014, durante la giunta Cappellacci di centrodestra. Il suo nome è dato per certo e si prevede l’elezione per acclamazione.

Oltre alla segreteria, l’assemblea dovrà anche affrontare la questione della presidenza del partito, incarico attualmente ricoperto da Giuseppe Meloni, che è assessore regionale alla Programmazione e vicepresidente della Giunta.

