Cagliari, incontro sulla mobilità sostenibile: “Impegno totale del Ctm”

Questa mattina al Lazzaretto a Cagliari si è svolto il convegno dal titolo “Modelli di mobilità sostenibile per città in evoluzione” a cui ha partecipato e collaborato all’organizzazione anche il Ctm.

L’appuntamento faceva parte integrante della Settimana europea della mobilità, ed è stato patrocinato dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Tanti i relatori di spessore tra cui anche il presidente del Ctm Fabrizio Rodin: “L’impegno di Ctm nella transizione energetica è totale. Non solo abbiamo elettrificato una parte sempre più vasta della nostra flotta, ma stiamo investendo anche in tecnologie innovative come l’idrogeno. Sono infatti in arrivo tre autobus Solaris da 12 metri alimentati a idrogeno: una prima fase sperimentale che, una volta superata, trasformerà questa tecnologia in uno dei pilastri della mobilità del futuro”.

“Insieme al nuovo Consiglio di amministrazione – ha proseguito Rodin – stiamo portando avanti un percorso che confermerà il ruolo centrale di Ctm nel trasporto pubblico urbano di Cagliari e della sua area vasta”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it