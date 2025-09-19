Volo urgente da Sassari a Roma: bimbo di un anno in pericolo di vita

Il bambino, affetto da una grave patologia, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma

Un neonato di circa un anno in pericolo di vita è stato trasportato urgentemente da Sassari a Roma Ciampino, grazie al supporto dell’aeronautica militare.

Il bimbo è stato portato a bordo di un G650 con l’obiettivo di arrivare poi all’ospedale Bambin Gesù. Secondo quanto riferito, il piccolo paziente è affetto da una grave patologia.

A bordo insieme a lui sono saliti un’equipe medica, che ha monitorato le sue condizioni per tutta la durata del volo, e la madre.

