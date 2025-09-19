Sardegna ancora sotto assedio per gli incendi: 34 in un giorno

Fortunatamente solo per 4 è stato necessario l'intervento di mezzi aerei, ma il pericolo incendi resta elevato

Se da un lato la Sardegna si prepara a dire addio all’estate, dall’altro deve ancora fare i conti con un forte pericolo incendi. Sono 34 quelli divampati nella giornata odierna e per 4 di questi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale.

Due elicotteri, uno proveniente da Anela e l’altro da Bosa, sono stati chiamati all’azione nell’incendio sviluppatosi a Pozzomaggiore, in località Badde Arozza.

Paura anche a Nurri, in località Fundalis, dove ugualmente sono intervenuti due mezzi aerei, uno proveniente da Villasalto e un altro da Pula.

Infine, elicotteri in campo anche a Sagama, in località Mulineddu, e a Suni, in località Bighizzi.

