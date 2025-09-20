Vergogna a Stintino: spara al proprio cane, uomo denunciato

Il pronto intervento dei Carabinieri e di un veterinario si è rivelato fondamentale per salvare la vita al cane

I vicini di casa hanno sentito degli spari e hanno allertato immediatamente il 112: un uomo ha sparato al proprio cane con una carabina ferendolo gravemente. Questo è quanto successo a Stintino giovedì scorso.

I militari si sono precipitati sul posto e l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali e spari in luogo pubblico.

Fortunatamente, il pronto intervento ha anche favorito le cure del cane che è stato visitato e salvato da un veterinario di una clinica specializzata. Intanto, si continua ad indagare sulla vicenda.

