Shock a Stintino, spara e ferisce il suo cane con la carabina: proprietario denunciato

Shock a Stintino, spara e ferisce il suo cane con la carabina:...

Un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali e spari in luogo pubblico dopo aver ferito gravemente il proprio cane a colpi di carabina.

L’episodio è avvenuto giovedì pomeriggio in località Pozzo San Nicola a Stintino. I Carabinieri del Radiomobile di Porto Torres sono intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto diverse segnalazioni al 112 riguardo all’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Arrivati sul posto, i militari hanno accertato che un residente aveva sparato al proprio cane meticcio utilizzando una carabina Remington, che risultava regolarmente detenuta. Immediatamente è stato richiesto l’intervento del veterinario di turno per soccorrere il cane ferito.

Successivamente, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sequestrando un ulteriore fucile a pompa calibro 12 Uzkon, anch’esso regolarmente posseduto.

