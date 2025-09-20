In Evidenza Tragedia ad Aglientu, scontro frontale tra due auto: un morto e due...

Tragedia ad Aglientu, scontro frontale tra due auto: un morto e due feriti

Un anziano è deceduto dopo un tremendo frontale ad Aglientu: una coppia che viaggiava sull'altra auto è stata trasportata in ospedale

Di
Redazione Cagliaripad
-

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio sulla sp5, nel territorio comunale di Aglientu. Intorno alle 17 due automobili si sono scontrate frontalmente, causando la morte di un uomo anziano.

La vittima è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Tempio, intervenuti con la massima urgenza. Nell’altro veicolo viaggiavano due coniugi, rimasti feriti e soccorsi dal personale del 118, giunto con due ambulanze.

Sul luogo dello schianto anche i Carabinieri di Tempio, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

