Tragedia ad Aglientu, scontro frontale tra due auto: un morto e due feriti

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio sulla sp5, nel territorio comunale di Aglientu. Intorno alle 17 due automobili si sono scontrate frontalmente, causando la morte di un uomo anziano.
La vittima è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Tempio, intervenuti con la massima urgenza. Nell’altro veicolo viaggiavano due coniugi, rimasti feriti e soccorsi dal personale del 118, giunto con due ambulanze.
Sul luogo dello schianto anche i Carabinieri di Tempio, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.
