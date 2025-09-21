Simone Spiga, da San Vero Milis campione per un giorno a La Ruota della Fortuna

Il 22enne di San Vero Milis ha trionfato venerdì nel quiz condotto da Gerry Scotti, per poi uscire di scena nella puntata di sabato: torna a casa con una bella cifra e tanto affetto dal pubblico sardo

Un volto sardo a La Ruota della Fortuna, il celebre game show condotto da Gerry Scotti e trasmesso ogni sera su Canale 5 e Mediaset Infinity. Si tratta di Simone Spiga, 22 anni, originario di San Vero Milis e studente di Medicina all’Università di Cagliari, che nella puntata di venerdì si è imposto come campione con una vincita complessiva di 34.500 euro.

Il giovane concorrente, accompagnato in studio dalla zia e dalla cugina, ha dimostrato sangue freddo e concentrazione in tutte le fasi del gioco, arrivando con sicurezza al round finale. La prova, dedicata al tema “Regali”, si è rivelata decisiva: la risposta immediata e corretta gli ha fruttato ben 20mila euro, che si sono aggiunti ai 14.500 già conquistati durante la puntata, sancendo così il suo trionfo.

Simone ha poi partecipato anche alla puntata di sabato, dove però non è riuscito a confermarsi campione. Resta però l’affetto del pubblico sardo e del suo paese San Vero Milis, che ne ha apprezzato la simpatia e l’abilità mostrata nel game show di Canale 5.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it