Sciopero generale, grande mobilitazione e lungo corteo: traffico in tilt a Cagliari | Video

Lo sciopero generale indetto per oggi dalle sigle sindacali di base sta scuotendo tutta Italia. La protesta, promossa in solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, ha avuto ampia adesione anche a Cagliari.

In città migliaia di manifestanti si sono radunati in piazza del Carmine per il corteo diretto verso il palazzo del Consiglio regionale. La mobilitazione ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: code chilometriche si sono registrate nella zona di via Roma e lungo tutto viale Diaz, con la circolazione fortemente rallentata per l’intera mattinata.

La giornata di sciopero, che coinvolge vari settori pubblici e privati, è accompagnata da presidi e cortei in numerose città italiane. Alla manifestazione aderiscono vari settori: dai trasporti alla scuola, fino alla sanità.

