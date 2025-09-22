Villacidro, torna nel terreno dopo anni e trova una piantagione di marijuana

Un proprietario, recatosi sul suo terreno dopo anni, ha trovato un lucchetto sospetto e ha chiamato i Carabinieri. All’interno anche 20 chili di marijuana già essiccata

Una sorpresa decisamente inattesa per il proprietario di un terreno agricolo in località Funtana Stadi, a Villacidro. L’uomo, che da tempo non frequentava l’area, si è recato ieri sera sul posto per verificarne le condizioni, notando un lucchetto sconosciuto sul capanno degli attrezzi. Preoccupato, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Sul terreno sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, insieme ai colleghi della Stazione locale. Dopo aver rimosso il lucchetto, i Carabinieri hanno aperto il capanno e scoperto una vera e propria coltivazione di cannabis in fase di lavorazione.

Circa 400 piante e numerose infiorescenze appese a fili per l’essiccazione, oltre a quattro sacchi di cartone contenenti complessivamente 20 chilogrammi di marijuana già pronta. All’interno era presente anche materiale destinato alla lavorazione dello stupefacente.

Tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha avviato le indagini per individuare i responsabili della coltivazione illecita.

