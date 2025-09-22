Nubifragio a Villaspeciosa: nelle campagne oltre 50 millimetri di pioggia

A riferirlo è il meteorologo Matteo Tidili: "Nella campagna tra Villaspeciosa e Decimoputzu continua a rigenerarsi un sistema temporalesco circoscritto"

Il maltempo che in queste ore si è abbattuto sulla Sardegna ha subito mostrato il suo volto più cupo, in particolare nella campagna tra Villaspeciosa e Decimoputzu.

Come sottolineato dal meteorologo Matteo Tidili, è in corso un sistema temporalesco che continua a rigenerarsi con precipitazioni molto forti a carattere di nubifragio.

Gli effetti si sono visti immediatamente sui campi con accumuli di pioggia che si sono attestati attorno ai 50-60 millimetri.

“Situazione nella campagna tra Villaspeciosa e Decimoputzu dove continua a rigenerarsi un sistema temporalesco circoscritto ma severo con precipitazioni che a più riprese nelle ultime due ore hanno assunto intensità di nubifragio e frequenti fulminazioni – riferisci Tidili – Le precipitazioni sono ancora in atto e al momento sulla zona si segnalano accumuli pluviometrici attorno ai 50/60 mm”.

